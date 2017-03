Cos’è:

L’Origami Pinhole Camera è una fotocamera di carta dotata di foro stenopeico, come le celebri PaperCams scaricabili dalla rete (la più conosciuta è la Dirkon). A differenza delle altre macchine di carta/cartoncino, però, l’Origami Pinhole Camera è composta da un unico foglio di carta fotografica che, piegata come un origami, crea al proprio interno una camera obscura i cui lati sono tutti fotosensibili. Praticando un pinhole su un lato dell’origami, si consente alla luce di proiettare un’immagine al suo interno che non impressiona soltanto la superficie opposta al foro, ma si propaga attraverso l’”ambiente” creato dalle pieghe della carta, impressionando l’intero foglio di carta fotografica. In questo caso, dunque, non c’è nessuna pellicola all’interno della fotocamera, perché la fotocamera è il supporto fotosensibile. L’immagine fotografica e lo strumento che la produce sono la stessa cosa!

Come realizzarla:

Per costruire una Origami Pinhole Camera basta un foglio di carta fotografica, in b/n o a colori. Le dimensioni del foglio dipendono dalla propria abilità nel piegare correttamente l’origami. Fate delle prove e ricordatevi che il lato fotosensibile del foglio deve costituire l’interno dell’origami. Bisogna fare pratica con la piegatura, tenendo presente le limitate condizioni di visibilità in cui dovrà essere piegato il foglio: alla luce di una safe light da camera oscura, se si usa carta fotografica b/n, o al buio, se si usa carta a colori. Si possono sperimentare tutte le forme di origami che consentono di creare una camera obscura a prova di luce al proprio interno, prendendo ispirazione, ad esempio, da siti come www.origami-instructions.com. Una forma di origami abbastanza semplice, per iniziare, è quella denominata water balloon (o water bomb), fatta così:

Qui trovate un tutorial per realizzarlo. Ed ecco un video che mostra la piegatura di un foglio di carta fotografica b/n in camera oscura, per ottenere un water bomb origami da utilizzare come fotocamera:

Per quanto riguarda il foro stenopeico, è possibile ricavarlo bucando la carta (se si piega un origami totalmente chiuso), ma è consigliabile usare un foglio di alluminio o di latta. Il foro risulterà più preciso, e sarà riutilizzabile per esposizioni successive. Questo tutorial di Francesco Capponi, mago del foro stenopeico, spiega come realizzare un perfetto pinhole in poche mosse.

Costruito il tutto, tenete al buio la fotocamera fino al momento dell’esposizione, per evitare che si impressioni. Una volta terminata l’esposizione è sufficiente sviluppare e fissare la carta normalmente per ottenere un’immagine negativa. Voglio anche ricordare che esistono delle carte fotografiche positive, come la Harman Direct Positive Paper (b/n) o la costosa Ilfochrome (un tempo nota come Cibachrome, una carta diretta a colori che si usa solitamente per stampare le diapositive). Con queste carte si ottiene direttamente l’immagine positiva, eliminando quindi la fase di inversione.

Artisti del foto-origami:

Il maestro indiscusso dell’origami fotografico è Thomas Hudson Reeve. Le sue Papercams sono delle pinhole realizzate con carta fotografica a colori, piegate come origami in due forme diverse, che l’artista provocatoriamente chiama “Mark I” e “Mark II”. Reeve contrappone questa forma tecnologica (l’immagine-macchina) alle macchine moderne, che non lasciano intendere quanto sia semplice il processo:

“La fotocamera moderna è una cosa meravigliosa, ma è bello ricordare quanto può essere semplice il meccanismo. Si può spogliare la tecnologia fino a lasciare ben poco oltre l’astrazione su cui si basa la macchina. Una semplice manipolazione dello spazio, alcuni materiali, un paio di utensili, e la magia (fisica) è a portata di mano, senza soluzioni tecniche sofisticate.

Per semplificare il più possibile queste fotocamere, le ho costruite con la stessa carta fotografica, grande 11 × 14 pollici. Non c’è pellicola nella macchina fotografica, perché la fotocamera è la pellicola. Come una insalatiera fatta di foglie di lattuga, che viene consumata durante il pasto, la fotocamera non esiste dopo l’uso. Non c’è macchina. È più un’operazione che una cosa.”

L’operazione prende dunque il posto dell’opera. La fotocamera, che tutti siamo abitutati a considerare un prodotto, lascia spazio al processo. Mentre le fotocamere moderne nascondono la semplicità del loro basilare funzionamento, queste scarne fotocamere autocostruite non hanno altra forma che quella del processo stesso (che normalmente diamo per scontato).