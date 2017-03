COME SBLOCCARE UNA POLAROID 600 (E RISOLVERE ALTRI PROBLEMI, IMPARANDO A SMONTARLA)

Ieri stavo armeggiando con la mia Polaroid 600 preferita (l’unica in mio possesso a mettere a fuoco a 60 cm di distanza) e mi è capitata una disavventura: la macchina si è bloccata! In che senso? Tutti i meccanismi interni, tra cui quelli per l’espulsione della pellicola, hanno iniziato a ruotare senza più fermarsi, gracchiando e rumoreggiando come un trattore ingolfato. Ho tentato più volte di fermarli estraendo il caricatore con la batteria, sperando in un reset del suo affannato cuore elettronico, ma è stato tutto inutile. Passato alla seconda fase dell’elaborazione del lutto stavo per smontarla, anche solo per recuperare qualche pezzo utile, quando mi sono detto: “Aspetta un momento, sicuro che non ci sia più nulla da imparare da questo corpo esanime?”

Così ho abbandonato la pulsione distruttiva e ho imparato:

1) Che le pellicole scadute possono causare problemi, oltre ad essere talvolta inutili. La macchina si è bloccata, infatti, perché stavo usando delle Polaroid scadute 10 anni fa, che si erano incollate le une alle altre impedendo la corretta espulsione dell’immagine. Mi ero già accorto del problema realizzando questo ritratto ectoplasmico del grande fummettista Otto Gabos, ma ho voluto comunque esaurire gli scatti, perseverando diabolicamente nell’errore.

2) Che ha ancora più senso cercare una soluzione quando la situazione difficilmente può peggiorare (“rutta per rutta, rumpemula tutta!”). E infatti la macchina si poteva sbloccare. Spero possa essere utile a qualcuno sapere come ho fatto, visto che sono diversi i problemi che si possono risolvere dopo aver imparato a disassemblare una Polaroid 600.

Innanzitutto ho individuato il problema potenziale: il contatore delle pose era bloccato e non si resettava, nemmeno tirando la levetta che lo azzera quando la macchina viene ricaricata (potete vederla in questa foto). Possibile che il suo mancato avanzamento/azzeramento avesse bloccato l’otturatore e fatto impazzire il meccanismo d’espulsione? Valeva la pena tentare… e così ho fatto, smontando la macchina in modo da poter sbloccare il contatore. ATTENZIONE: PER EVITARE SHOCK ELETTRICI E’ NECESSARIO (E NON SO SE SIA SUFFICIENTE) ELIMINARE IL CARICATORE CON LA BATTERIA PRIMA DI SMONTARE LA MACCHINA.

Ho separato la parte superiore della macchina, quella col flash, dal resto del corpo. Per far ciò è sufficiente piegarla a 45° e far leva con una pinzetta per far uscire i due pioli laterali dal loro alloggio. ATTENZIONE A NON SEPARARE COMPLETAMENTE L’ALLOGGIAMENTO DEL FLASH, CHE DEVE RIMANERE COLLEGATO AL CORPO DAI CAVI ELETTRICI CHE PASSANO AL CENTRO DELL’ALLOGGIAMENTO.

A questo punto, tenendo aperto il comparto pellicola/batteria, con la medesima pinzetta ho fatto leva nei quattro punti che tengono agganciato il fronte della macchina al corpo (li vedete cerchiati in rosso nell’immagine sottostante), inserendola tra le due parti. Tirando con la mano ho fatto slittare il fronte fuori dal corpo, separandoli completamente. ATTENZIONE: LA PLASTICA E’ FRAGILE, QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE CON DELICATEZZA, SENZA FORZATURE. BISOGNA ANCHE STARE ATTENTI A NON FAR FUORIUSCIRE IL PULSANTE DI SCATTO, CHE E’ MANTENUTO IN POSIZIONE PROPRIO DALLA PARTE FRONTALE.

Una volta aperta la macchina, è stato sufficiente far ruotare dall’interno la rotella del contatore per rimettere tutto in funzione. Quando ho reinserito il pack con la batteria, dopo aver riassemblato la macchina, il contatore si è azzerato correttamente e tutti i meccanismi si sono sbloccati!

Disassemblando la macchina in questo modo è possibile intervenire su diversi problemi:

- si può riparare l’otturatore (questo tutorial mostra passo-passo la riparazione dell’otturatore di una Polaroid One-Step 600)

- si può pulire o sostituire la lente (come mostra quest’altra guida. Qui un tutorial per la Polaroid Sun 600 LMS)

- se non c’è proprio nulla da fare, o se il problema riguarda qualche altra componente della macchina, come nel mio caso, potete ispirarvi a questa guida che mostra come disassemblare completamente una One-Step 600.