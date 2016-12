PESCI D'APRILE FOTOGRAFICI 2014

Anche quest’anno il primo aprile sono circolate in rete notizie curiose di ogni genere. Pesci d’aprile più o meno riusciti hanno divertito, e a volte abbindolato, il pubblico della rete interessato alle ultime novità in fatto di gadget e tecnologie. La tendenza all’illusionismo tecnologico ha coinvolto anche stavolta la fotografia, e, come l’anno scorso, vale la pena di tirare le somme compilando una lista dei pesci d’aprile fotografici del 2014.

Iniziamo con l’ultimo mirabolante prodotto “sfornato” da LOMOGRAPHY che, fedele al proprio spirito analogico, propone agli amanti della pellicola un’invenzione in grado di cambiare il mondo della fotografia come l’abbiamo conosciuto fino ad ora: un nuovo straordinario spray che, applicato direttamente sul rullino, permette di fotografare senza alcuna fotocamera! Qualunque macchina, per quanto piccola e leggera, da oggi ci sembrerà ingombrante. Basteranno un rullino 35mm e il LOMOGRAPHY SUPER PHOTO SPRAY per scattare le nostre foto, compiendo il logico passo verso l’evoluzione definitiva della fotografia analogica. Non ci credete? Guardate questo video.

Anche la KODAK si dimostra fedele alla linea e, dopo il kiosk in grado di stampare nientepopodimeno che veri gattini (2012) e la stampante da polso (2013), quest’anno propone il KODAK PICTURE KIOSK DRONE: vi è mai capitato di trovarvi in cima a una montagna, lontani dalla civiltà, o anche solo a rilassarvi nel vostro cortile, e di pensare “quanto sarebbe bello avere un chiosco per stampare le mie foto senza muovermi da qui”? Se la risposta è “sì”, sappiate che non avrete mai più problemi del genere. Vi basterà chiamare il 1-555-DroneMe, inviare un sms con scritto DroneMe al 5555, o utilizzare l’apposita app sul vostro dispositivo mobile, e in pochi minuti un drone-stampante della Kodak vi raggiungerà dovunque voi siate!

Il drone della Kodak produce stampe a colori d’alta qualità, accetta ogni genere di formato e di collegamento, e potete pagare il servizio in contanti, con carta di credito o Paypal (ma non con Bitcoin). Ai maniaci del selfie offre una golosa funzione per autoritrarsi a mani libere, chiamata appunto “Hands Free Selfie”. Restiamo in attesa di una nuova versione del drone, già annunciata, in grado di raggiungerci sott’acqua…

E proprio la pratica del selfie è l’indiscutibile protagonista dei pesci d’aprile di quest’anno. A proporre le applicazioni più creative e spiritose è il gigante GOOGLE, che stupisce tutti con l’annuncio di una nuova funzione di Google+: AUTO AWESOME PHOTOBOMBS CON DAVID HASSELHOFF! Una funzione che consente all’eroe di Supercar e Baywatch di apparire magicamente nelle foto degli utenti. “Può trasformare una normalissima foto in qualcosa di speciale, e strapparvi un sorriso. Con Auto Awesome le celebrità appariranno spontaneamente nelle vostre foto!” La procedura è semplice: caricate un selfie o una foto con i vostri amici, lasciando un po’ di spazio per David; pubblicatela su Google+ taggando +David Hasselhoff e usando l’hash #Hoffsome. Potreste essere fotobombardati dalla celebrità! Pesce d’aprile? Difficile saperlo, trattandosi di Google, che prende l’ironia molto sul serio. Io una foto l’ho caricata, incrociamo le dita. Intanto possiamo sorridere di fronte alla galleria di chi è riuscito nell’impresa: https://plus.google.com/explore/hoffsome.

Non pago di questo servizio meraviglioso, BigG ha celebrato i 10 anni di Gmail (notizia vera) introducendo un’importante innovazione: GMAIL SHELFIE. Shelfie è la contrazione di SHareable sELFIE, e consiste proprio nel consentire la condivisione degli autoritratti con i quali viene personalizzata la propria pagina di posta elettronica. “Quando abbiamo lanciato il servizio di personalizzazione nel 2012, vi abbiamo esortato a trovare la vostra immagine perfetta e a creare la vostra personale Gmail. E l’avete fatto. Molti di voi si sono precipitati ad autoritrarsi e a usare quelle immagini per personalizzare i vostri temi, iniziando a chiamarle selfie” – scrive Greg Bullock, Software Engineer di Google, attribuendo al colosso di Mountain View l’invenzione del selfie. “Ma c’era un problema: non era possibile condividere i selfie.” Fino ad oggi… Se volete provare il nuovo servizio correte al vostro account Gmail e cercate tra i temi, ne troverete di belli e pronti o potrete creare i vostri.

Se siete dei veri geek, non potrete fare a meno di scattare i vostri selfie con una delle due meraviglie tecnologiche annunciate il primo aprile: la nuova versione del classico NOKIA 3310 o l’incredibile smartphone di casa Canon, il CANON EOS SMART 1 PHONE! Il primo è una versione aggiornata del celebre telefonino lanciato nel 2000, su cui gira Windows Phone 8 e che mette a disposizione dei maniaci della fotografia mobile una fotocamera di ben 41 megapixel. Il secondo è un’assoluta novità, ed è dotato di due fotocamere – una con un sensore da 20 megapixel e l’altra con un sensore da 10 megapixel e una lente Liquid Zoom 3x, con elementi ottici liquidi in grado di regolare lo zoom piezoelettricamente.

Chiudiamo questa rassegna con un ultimo, ma non meno strabiliante, prodotto: Il TRIM JONG-UN KIT, un kit completo che vi permetterà di emulare, nei vostri selfie e non solo, l’hairstyle dittatoriale del “Caro Leader” di Pyongyang. Che altro aggiungere? Buon divertimento!