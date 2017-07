Fare ricerca sulla fotografia e scrivere Frankenphotography sono parte di una passione che occupa quasi tutto il mio tempo. Mantenere il blog libero da ogni forma di pubblicità — che spero sia una cosa importante, oltre che per me, anche per chi legge — significa poter contare soltanto sulle mie risorse e sul supporto dei lettori. Se pensi che questo blog sia interessante e stimolante, ti invito a prendere in considerazione l’idea di regalarmi un caffè.

I love researching and writing Frankenphotography. Keeping it a clean, ad-free reading experience — which is important to me and, I hope, to you — means it’s subsidized by the generous support of readers like you. So if you find any joy and stimulation in it, please consider a modest donation.